وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة

وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقةالثلاثاء، 16 يناير 2018 03:17 م
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الاأوقاف
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الشيخ رفعت ثابت مدير أوقاف البحر الأحمر، عن أنه من المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.
وأضاف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، فى بيان له، أن سيصل وزير الأوقاف مساء الخميس المقبل للغردقة ويلقى ندوة دينية بمسجد الميناء ثم يخطب الجمعة من نفس المسجد، وذلك فى إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر، بالعيد القومى لها الموافق 22 من يناير المقبل .
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