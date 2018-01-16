نائب جامعة المنصورة يكشف تفاصيل واقعة حصول 1200 طالب بكلية الطب على "صفر"الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:57 م
كتب محسن البديوى
كشف الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل حصول 1200 طالب وطالبة على "صفر" فى مادة الجراحة بكلية الطب، قائلًا إنه قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق ردًا على رفض الطلاب الإجابة على أسئلة الامتحان لصعوبتها، وأن الجامعة لم تتخذ قرارًا حتى الآن.
وأوضح "عبدالباسط"، خلال تصريحات تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن الامتحان مقسم على 3 أجزاء من 900 درجة، والمشكلة حدثت فى الامتحان التحريرى الأخير فى المادة والذى يشمل 130 درجة فقط من الـ900، مضيفًا أنه حدثت مشادة بين الطلاب والأساتذة فى قاعة الامتحانات بسبب صعوبة الأسئلة.
وتابع أن لجنة تقصي الحقائق بالجامعة أكدت خروج الطلاب من القاعات بعد 35 دقيقة من الامتحان، مؤكدًا أن ما فعله الطلاب أمر جسيم، والجامعة تريثت ولم تتخذ إجراءات صارمة ضدهم حرصًا على مستقبلهم، مضيفًا أن لجنة تقصى الحقائق أرسلت الامتحان إلى 3 جامعات و4 خبراء لتقييم الورقة وأكدوا أنها مطابقة لمعايير الجودة.
وعلقت "آية"، طالبة بطب المنصورة، قائلة إن الامتحان كان تعجيزيًا، وكان يحتوي على 46 سؤالًا خارج المنهج، والطلاب خرجوا من القاعات بمنتهى السلمية، لافتة إلى أن المراقبين خرجوا من القاعات قبل الطلاب، متابعة: "أنا حليت وجيت أسلم ورقة الإجابة قبل ماخرج ملقيتش مراقب أسلمله".
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
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عدد الردود 0
بواسطة:
مشيرف
وضع الطلبه مريب
يجب ان يتم التحقيق جيدا مع هؤلاء الطلبه لان هذا الوضع اكيد انه باتفاق جميع الطلبه على ما تم واكيد انه بتعليمات من خارج الجامعه واشم رائحة الاخوان خان يخون
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
كاذبة
وهل المطلوب منا ان نصدق الطالبة التى تقول انها لم تجد مراقب اللجنة لتسليمه ورقة الاجابة هذه نماذج فاشلة ولاتصلح لتسليمها بشر لعلاجهم