مصر وأنجولا يبحثان تصدير السلع المصرية للسوق الأنجولى





كتب – محمود محيى

اجتماع السفير المصرى لدى أنجولا خالد حسن، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة التجارة الأنجولى أمادو نانوس، بمقر وزارة التجارة الأنجولية، فى لواندا، للتحضير للمنتدى المصرى - الأنجولى للأعمال والاستثمار.

وحسب بيان صادر من السفارة المصرية بلواندا، تم بحث سبل تطوير التجارة وتصدير السلع المصرية للسوق الأنجولى ودراسة إقامة مركز إقليمى لتسويق السلع المصرية فى جنوب غرب أفريقيا.

وأعرب الجانب الأنجولى عن اهتمامه بالتواصل مع الجهات المصرية المعنية بتحديث الصناعة والتعرف على تجربة مركز تحديث الصناعة، كما تم التنسيق بشأن المنتدى المصرى - الأنجولى للأعمال والاستثمار الذى تنوى السفارة المصرية فى أنجولا تنظيمه فى لواندا عاصمة أنجولا نهاية شهر فبراير القادم. وتأمل السفارة مشاركة الشركات المصرية فى المنتدى للتعرف على فرص التجارة والاستثمار مع أنجولا.