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الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:36 م
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مرصد الإفتاء: حركة الشباب الصومالية تستغل الأطفال فى تنفيذ الهجمات الإرهابية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:24 م
مرصد الإفتاء: حركة الشباب الصومالية تستغل الأطفال فى تنفيذ الهجمات الإرهابية ارهاب بالصومال - ارشيفية


لؤى على
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حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من خطورة قيام حركة الشباب الصومالية المرتبطة المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة إلى تهديد المدنيين لإجبارهم على تسليم أطفالهم من أجل "تلقينهم العقيدة وتدريبهم عسكريا" وضمهم للحركة لاستغلالهم فى عملياتها الإرهابية.

وأوضح مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم الثلاثاء، أن الآلاف من الأطفال هربوا من منازلهم بمفردهم تجنبا لهذا المصير وأن حملة التجنيد الإجبارية التى تقوم بها حركة الشباب الصومالية تنتزع الأطفال الريفيين من أهاليهم ليخدموا هذه المجموعة الإرهابية وتنفيذ مخططاتها.

وأكد مرصد الإفتاء أن العديد من التقارير تتوقع أن يشهد عام 2018 عودة نشاط تنظيم "القاعدة" الإرهابي -المنافس الأشرس لتنظيم داعش فى جرائمه الإرهابية - بعد أن تجاوزه وتفوق عليه تنظيم داعش الإرهابى فى الجرائم الدنيئة وهمَّشه لمدة تزيد على السنتين.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابى يحتفظ بعناصر له فى أفغانستان واليمن والصومال وغرب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن تلتحق به بعض عناصر داعش الإرهابية الفارَّة من العراق وسوريا، وقد تصطدم به بعض العناصر الأخرى في مزيج من التحالف والمواجهة.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة التعاون الدولى الجاد بين كافة الدول والمنظمات الدولية لاستئصال جذور الجماعات والتنظيمات الارهابية التي تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.

وأكد مرصد الإفتاء أنه لا أحد بمنأى عن التهديدات الإرهابية، وأن جهود مكافحة التطرف والإرهاب تحد من الظاهرة وتفقدها الكثير من قوتها إلا أنها لا تقضي عليها بشكل كامل، إضافة إلى أن الإرهاب والتطرف له عدة مسببات ينبغى الالتفات إليها فى سياق تجفيف منابع الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد لتكثيف جهود محاصرة أنشطة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف الدول.

 

 


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