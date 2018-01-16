قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخ





القليوبية حسن عفيفي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع طوخ،عزمها قطع الميــاه عن مدينة طوخ اليوم لمدة تصل الي 6 ساعت، نظرا لغسيل الخزان العالي وشبكة المياه،من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.