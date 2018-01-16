video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخ

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:28 م
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخ قطع المياه -أرشيفية


القليوبية حسن عفيفي
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع طوخ،عزمها قطع الميــاه عن مدينة طوخ اليوم لمدة تصل الي 6 ساعت، نظرا لغسيل الخزان العالي وشبكة المياه،من الساعة السابعة والنصف مساء  حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

وأهابت الشركة فى بيان لها اليوم كافة المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.       

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن بولاق الدكرور 12 ساعة السبت المقبل

غدا ..قطع المياه عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

اليوم.. قطع المياه عن بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة

اليوم.. قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 20 ساعة

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة بدء من الثامنة صباح الغد لمدة 20 ساعة

قطع مياه الشرب عن مدينة منفلوط بأسيوط 6 ساعات

محافظ القليوبيه

محافظه القليوبيه

اخبار محافظه القليوبيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدينه طوخ

شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

فيديو وصور.."محكمة القرية" ثورة فتيات الصعيد ضد الموروثات الخاطئة.. بنات البارشا بالمنيا ينشئن "مسرح شارع" لرفض التمييز والزواج المبكر وختان الإناث.. مارينا جرجس: تعرضت للسخرية وأفضل البقاء رغم مخاوف أسرتى

فيديو وصور.."محكمة القرية" ثورة فتيات الصعيد ضد الموروثات الخاطئة.. بنات البارشا بالمنيا ينشئن "مسرح شارع" لرفض التمييز والزواج المبكر وختان الإناث.. مارينا جرجس: تعرضت للسخرية وأفضل البقاء رغم مخاوف أسرتى

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة