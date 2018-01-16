قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخ

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مدينة طوخالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:28 م
قطع المياه -أرشيفية
القليوبية حسن عفيفي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع طوخ،عزمها قطع الميــاه عن مدينة طوخ اليوم لمدة تصل الي 6 ساعت، نظرا لغسيل الخزان العالي وشبكة المياه،من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.
وأهابت الشركة فى بيان لها اليوم كافة المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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