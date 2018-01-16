قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 منتصف ليل السبت المقبل

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 منتصف ليل السبت المقبلالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:29 م
انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه بعدد من المناطق نظراً للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل السبت الموافق 20/1/2018 وحتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق 21/1/2018.
وتشمل المناطق " ميدان الجيزة – شارع الجامعة – الدقى – العجوزة – المهندسين – بين السرايات – شارع التحرير – شارع النيل بدءاً من كوبرى الجامعة وحتى شارع الفالوجا ".
وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.
وأهابت المحافظة المواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة ( 114 ) .
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