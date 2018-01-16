فيديو.. الطيران المدنى الإمارتى: أرسلنا شكوى للمنظمة الدولية ضد الخروقات القطرية





كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور سيف السويدى، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، إرسال شكوى رسمية إلى رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى ضد الدوحة؛ بسبب اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات مدنية إماراتية، كما طالبت الإمارات فى شكواها بالتدخل الفورى لمنع قطر، من تكرار هذا الحادث الذى عرض مئات الركاب الأبرياء للخطر الشديد.

وقال السويدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، إن قطر قامت بفعلها المؤسف حيال الطيران الإماراتى باختراق المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تصون الطيران المدنى القائم على الأمن والسلامة، موضحا أن الطائرات الإماراتية تطير تحت سيطرة ومراقبة أجهزة فنية عالية الدقة، وكشف الرادار بمركز الملاحة الجوية فى البحرين اعتراض مقاتلات قطر للطائرة الإماراتية.

وأشار إلى الحادث، مدبر من قبل قطر، لأنه تكرر مرتين فى نفس اليوم تجاه دولة الإمارات، لاسيما أن الطائرات المدنية لها حرمة ولا يتم الاقتراب منها من قبل الطائرات المقاتلة إلا فى حالات خاصة عند تشكيلها تهديدا أو تقوم بعبور مناطق محرمة، وهو ما لم يحدث من قبل الطائرات الإماراتية.