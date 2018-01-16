ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية بأسيوط





أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، فى محافظة أسيوط، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية من الطلقات النارية خلال حملة أمنية إستهدفت قرية "العتامنة" بدائرة مركز منفلوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز منفلوط يفيد ضبط "6" قطع سلاح نارى عبارة عن( 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 49 طلقة نارية، 2 خزينة بحوزة "6" متهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.