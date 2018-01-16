ضبط عامل سرق هاتف محمول آخر.. و3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالبحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عامل قام بسرقة هاتف محمول عامل آخر، عن طريق المغافلة من داخل السكن الخاص بالأول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث أول الغردقة يفيد تلقيه بلاغ من المدعو "أحمد. ح" عامل ومقيم خلف مول أبو عشرة ش الشيراتون – أول الغردقة عن اكتشافه سرقة الهاتف المحمول خاصته من محل سكنه عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد. س" 23 سنة عامل ومقيم خلف مول ابوعشرة ش الشيراتون – أول الغردقة وأنه قام بالتصرف ببيع الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالى 1000 جنيه لصاحب ورشة تصليح موتوسيكلات ومقيم خلف سوبر أول الغردقة ( تم ضبطه ) وعقب ارتكابه الواقعة قام بالسفر إلى محل إقامته المحلة – أول الغربية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 669 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من ناحية أخرى تمكن الرائد شريف خليل ضابط قسم حماية الآداب العامة من ضبط المدعوة "ريهام. إ" ربة منزل ومقيمة أول المنتزة – الإسكندرية والسابق اتهامها فى عدد 2 قضية "مخدرات – سرقة بالإكراه" بمنطقة شارع المدارس وبحوزتها عدد 10 قطع من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 100 جنيه هاتف محمول".

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع الهاتف للاتصال بعملائها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 675 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما وردت معلومات للرائد أحمد أنور رئيس مباحث شرطة سفاجا مفادها قيام المدعو "إبراهيم. م" عاطل ومقيم مساكن مبارك – سفاجا بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى عماشة من ضبطه بمحل سكنه وبحوزته عدد 35 قطعة متوسطة من الحشيش المخدر تزن حوالى 160 جراما - عدد 70 قرص من مخدر التامول ومبلغ مالى 280 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 135 إدارى قسم شرطة سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تمكن النقيب مصطفى قورة ضابط مباحث قسم شرطة رأس غارب والمعين خدمة كمين رأس غارب من ضبط عاطل ومقيم المرج - القاهرة حال استقلاله إحدى السيارات القادمة من مدينة القاهرة آلى مدينة الغردقة وبحوزته عدد 6 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 67 جنح قسم غارب لسنه 2018 وأخطرت النيابة العامة.