ضبط سلع تموينية مدعمة ومواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية





الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، ومواد غذائية فاسدة غير صالح للاستخدام، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "محمد ع ال م" 29 سنة صاحب فرع جمعيتى لصرف المقررات التموينية بشارع ابراهيم خطاب قسم زفتى، لتجميعه 160 كيلو سكر تموينى مدعم مربوط صرفه على البطاقات التموينية و180 كيلو أرز مربوط صرفه على البطاقات التموينية و140 كيلو دقيق مربوط صرفه على البطاقات التموينية فى المحضر 601 جنح قسم زفتى.

وضبط "أنور. ر ع" 38 سنة صاحب مزرعة دواجن بقرية منشية الأمراء مركز المحلة، وبحوزته 25 أسطوانة غاز تجارية مدعمة سعة 12.5 كيلو بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص فى المحضر 3131 جنح مركز المحلة، وضبط "مصطفى إ ال" صاحب مصنع طوب طفلى بقرية كفر الشيخ على مركز كفر الزيات ومديره المسئول "رمضان س م ر" 41 سنة، وبحوزته 22 أسطوانة غاز مدعمة سعة 12.5 كيلو بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص فى المحضر رقم 5075 جنح مركز كفر الزيات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "إبراهيم ع ال" صاحب مستودع غاز بقرية بشبيش مركز المحلة ومديره المسئول "سيد م م" 35 سنة لتصرفه فى 24 أسطوانة غاز تجارية مدعمة سعة 12.5 كيلو فى المحضر رقم 3130 جنح أمن دولة طوارئ مركز المحلة، وضبط "محمد م ال" 41 سنة صاحب مزرعة دواجن بقرية منشية الأمراء مركز المحلة وبحوزته 140 لتر سولار مدعم فى المحضر 3129 جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط "محمد س ال" 42 سنة صاحب مصنع رنجة بقرية كفر العرب مركز كفر الزيات مقيم بقرية إبيار وبحوزته طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك، فى المحضر رقم 5076 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "ابراهيم م ع" صاحب مصنع عصائر بقرية نواج مركز طنطا وزوجته 47 سنة مقيمة بقرية سبرباى وبحوزتها 50 كرتونة عصائر (خروب – مانجو – تفاح – سوبيا) بكل كرتونة 12 علبة، وبكل علبه 12 عبوة غير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 21 جنح أ د ط مركز طنطا.

وتم ضبط "مازن ع" صاحب محل بيع مبيدات زراعية بقرية ابشواى الملق – مركز قطور ومديره المسئول "سامى ن ح" 43 سنة مقيم بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، وبحوزته 22 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و157 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام في المحضر رقم 35 جنح مركز قطور، وضبط "نجفة ع" 43 سنة صاحبة مكتبة بقرية بشبيش مركز المحلة وبحوزتها عدد 741 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر في المحضر رقم 3143 جنح مركز المحلة، وتمت مصادرة المضبوطات، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.