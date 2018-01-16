video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. نادى الشرطة الجديد بأكتوبر قبل أيام من افتتاحه

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:27 م
صور .. نادى الشرطة الجديد بأكتوبر قبل أيام من افتتاحه نادي الشرطة بأكتوبر


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تفتتح وزارة الداخلية، نادى الشرطة الجديد، بمدينة السادس من أكتوبر، فى احتفالات أعياد الشرطة يوم 25 يناير المقبل.

 

ويعد نادى الشرطة الجديدة أيقونة متطورة للأندية، حيث يحتوى على "حمامات سباحة، وملاعب رياضية، وألعاب أطفال، وقاعات أفراح، ومطعم، وصالون، العاب ترفيهية، وبلياردو، وبلاى ستيشن، وتنس طاولة".

 

حدائق أطفال
حدائق أطفال

 

حدائق بنادي الشرطة
حدائق بنادى الشرطة

 

حمامات سباحة
حمامات سباحة

 

نادي الشرطة الجديد
نادى الشرطة الجديد

 

نادي الشرطة بأكتوبر من الداخل
نادى الشرطة بأكتوبر من الداخل

 

نادي الشرطة بأكتوبر
نادى الشرطة بأكتوبر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزمالك ينقل مرانه الأخير استعدادا للداخلية لملعب بتروسبورت

الداخلية

اخبار الداخلية

نادي الشرطة

اندية الشرطة



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة