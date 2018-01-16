صور .. نادى الشرطة الجديد بأكتوبر قبل أيام من افتتاحه

صور .. نادى الشرطة الجديد بأكتوبر قبل أيام من افتتاحهالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:27 م
نادي الشرطة بأكتوبر
كتب محمود عبد الراضى
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تفتتح وزارة الداخلية، نادى الشرطة الجديد، بمدينة السادس من أكتوبر، فى احتفالات أعياد الشرطة يوم 25 يناير المقبل.
ويعد نادى الشرطة الجديدة أيقونة متطورة للأندية، حيث يحتوى على "حمامات سباحة، وملاعب رياضية، وألعاب أطفال، وقاعات أفراح، ومطعم، وصالون، العاب ترفيهية، وبلياردو، وبلاى ستيشن، وتنس طاولة".
حدائق أطفال
حدائق بنادى الشرطة
حمامات سباحة
نادى الشرطة الجديد
نادى الشرطة بأكتوبر من الداخل
نادى الشرطة بأكتوبر
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