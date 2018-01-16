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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:06 م
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صور.. اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس جورجيا السابق والشرطة الأوكرانية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:49 م
صور.. اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس جورجيا السابق والشرطة الأوكرانية اشتباكات فى أوكرانيا


رويترز – أ ف ب
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 وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى والشرطة الأوكرانية فى كييف، فيما اندلعت أعمال عنف قرب  مبنى البرلمان فى أوكرانيا.

احتجاجات عنيفة فى أوكرانيا
احتجاجات عنيفة فى أوكرانيا

وغادر شاكاسفيلى جورجيا فى عام 2013 عقب مظاهرات دعت للإطاحة به، تولى بعدها الرئيس الحالى جيورجى مارجفيلاشفيلى رئاسة البلاد، وحرك مكتب المدعى العام تهما جنائية ضده عام 2014 ، واتهم باختلاس مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة لاستخدامه الشخصى ، وسحبت منه الجنسية الجورجية عام 2015 بعد حصوله على جواز سفر أوكرانى.

اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس جورجيا السابق والشرطة الأوكرانية
اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس جورجيا السابق والشرطة الأوكرانية

 يذكر أن العديد من الأحزاب السياسية والحركات الشعبية قامت باحتجاجات فى أنحاء أوكرانيا فى منتصف شهر أكتوبر من العام المنصرم 2017 خارج البرلمان الأوكرانى للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة النطاق.

اشتباكات فى أوكرانيا
اشتباكات فى أوكرانيا

كما طالبت هذه الاحتجاجات بتبنى قوانين تجرد نواب البرلمان من حصانتهم، وتنشئ محاكم مناهضة للفساد، وتجرى إصلاحات فى تشريعات الانتخابات، إضافةً إلى مطالبة الاحتجاجات بإمكانية عزل الرئيس الأوكرانى .

أعمال عنف
أعمال عنف

وفى وقت سابق، أعلنت تاتيانا باجرانوفسكايا، المتحدثة باسم الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى، أن ساكاشفيلى ألغى الاحتجاجات التى كان من المقرر القيام بها فى 21 يناير الجارى، كما قرر أن يجرى محادثات أولًا مع قوى المعارضة الأوكرانية الأخرى.

 
الشرطة فى أوكرانيا
الشرطة فى أوكرانيا

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جانب من اندلاع الاشتباكات مع شرطة أوكرانيا
جانب من اندلاع الاشتباكات مع شرطة أوكرانيا

 

شرطة أوكرانيا
شرطة أوكرانيا

 

 


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