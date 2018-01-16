رويترز: أرامكو تستبعد بنك أوف أمريكا ويو.بي.إس من أدوار فى الطرح

رويترز: أرامكو تستبعد بنك أوف أمريكا ويو.بي.إس من أدوار فى الطرحالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:54 م
ارامكو السعوديه-ارشيفيه
رويترز
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قالت خمسة مصادر بقطاع التمويل إن أرامكو السعودية لم تدع يو.بي.إس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش للمنافسة على أدوار استشارية رئيسية فى عملية إدراجها بالبورصة لأنهما لم يقرضان شركة النفط العملاقة أى أموال فى السنوات الأخيرة.
وذكرت المصادر المطلعة أن البنكين الاستثماريين، وهما من أكبر البنوك فى العالم، لم يتم دعوتهما لحضور اجتماعات بالسعودية فى الأسابيع المقبلة سيقدم فيها المتنافسون اقتراحاتهم للاضطلاع بأدوار المنسقين العالميين فى الطرح العام الأولي.
وأضافت المصادر أن أرامكو استبعدت البنكين على الرغم من أن لهما عمليات فى الشرق الأوسط ويرغبان فى المشاركة فى الطرح الأولى الذى قد يكون الأكبر فى التاريخ.
وأحجمت أرامكو السعودية وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك يو.بي.إس السويسرى
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