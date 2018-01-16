رئيس الرقابة المالية: ندرس تفعيل التأمين على ضباط الجيش والشرطة

رئيس الرقابة المالية: ندرس تفعيل التأمين على ضباط الجيش والشرطةالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:01 م
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف
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قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس بقانون التأمين الجديد زيادة عدد تغطيات التأمين الإجبارى لزيادة حجم الأقساط بالناتج المحلى، مضيفا أنه من بين الوثائق الجديدة الإجبارية التأمين على طلاب المدارس والجامعات، وتفعيل نص بند بقانون الرياضة للتأمين على المنشآت الرياضية، وتفعيل بند بقانون الإرهاب للتأمين على ضباط الجيش والشرطة.
وأضاف عمران، ردا على أسئلة الصحفيين بمؤتمر حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تدرس أيضا مقترح التأمين على الوظائف المهنية ضد الأخطار المهنية، مثل الأطباء والمهندسين، متابعا أن الهيئة بدأت بنفسها، وطالبت المستشارين الماليين بوثيقة تأمين.
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