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الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:42 م
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دراسة إحصائية: ارتفاع واردات مصر من الوقود بنسبة 980% على مدار 13 عاما

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:32 م
دراسة إحصائية: ارتفاع واردات مصر من الوقود بنسبة 980% على مدار 13 عاما نفط- أرشيفية


كتبت- هبة حسام
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كشفت دراسة إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من المنتجات البترولية "الوقود" ارتفعت على مدار 13 عام بنسبة 983.5%، حيث زادت الكميات المستوردة من 2.3 مليون طن مترى إلى 24.9 مليـون طن مترى خلال الفترة "2003/2004- 2015/2016".

وأشارت الدراسة الصادرة خلال شهر يناير الجارى حول "وضع الطاقة فى مصر فى الفترة من 2002- 2016"،  إلى أن الكميات المنتجة من المواد البترولية انخفضت خلال الفترة المشار إليها بنسبة 6.3%، من 28.9 مليون طن مترى إلى 27.1 مليـــون طــن مترى، فى ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من 21.5 مليون طن مترى إلى 39.4 مليون طـن متـرى بنسبة زيادة 83.3%.

وأضافت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية ارتفع أيضاً بنسبة زيادة وصلت إلى 37% تقريباً، فى حين بلغت كمية الصادرات البترولية 20.4 مليــون طن مترى عـام 2003/2004، مرتفعة إلى 32.8 مليون طن مترى عام 2007/2008 بنسبة زيادة قدرها 60.8%، ثم انخفضت إلى 17.4 مليون طن مترى عام 2015/2016 بنسبة تراجع 47%.

 

 

 


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