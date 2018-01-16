تنظيم حلقة نقاش حول دراسة الأثر البيئى لميناء التبين النهرى لشركة الكوك





كتب عبد الحليم سالم

افتتح المهندس عبدالجليل توفيق حسن رئيس شركة النصر لصناعة الكوك، جلسة التشاور المجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي لميناء التبين النهري لتداول الفحم الخاص بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، بحضور الدكتور علاء زهير مدير معهد التبين للدراسات المعدنية أمام شركة الحديد والصلب.

تأتى أهمية الجلسة النقاشية لأهمية شركة شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية المنشئة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2383 لسنة 1960.

وتقوم شركة الكوك باستيراد الفحم الحجري منذ إنشائها وهي حاصلة علي ترخيص من هيئة ميناء الإسكندرية بمزاولة نشاط تفريغ الفحم الحجري الوارد للشركة من ميناء الإسكندرية إلي المصانع بالتبين وتصدير فحم الكوك من مصانع الشركة بالتبين وحتي ميناء الإسكندرية ويتم نقل الفحم الحجري وفحم الكوك باستخدام السكك الحديدية أو اللواري أو الصنادل عن طريق نهر النيل من ميناء التبين النهري الذي تم إنشاؤه بقرار جمهورية رقم 434 لسنة 1972 وتم العمل به منذ عام 1974.

وقال عبد الجليل حسن رئيس شركة الكوك، إن الشركة تستهدف خلال هذا المشروع أن تستقبل صنادل الفحم المستورد في ميناء الإسكندرية ونقله عبر نهر النيل وحتي الميناء النهري بالتبين وكذلك تحميل فحم الكوك المنتج بمصانع الشركة من ميناء التبين النهرى ونقله إلى ميناء الإسكندرية.