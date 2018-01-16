"تصديرى مواد البناء": ارتفاع صادرات القطاع 3 % خلال 2017 لتسجل 5.088 مليار دولار

"تصديرى مواد البناء": ارتفاع صادرات القطاع 3 % خلال 2017 لتسجل 5.088 مليار دولارالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:30 ص
المجلس التصديرى لمواد البناء
كتب – إسلام سعيد
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كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2017 بنسبة 3 % مقارنة لتسجل 5.088 مليار دولار مقابل 4.918 مليار دولار عام 2016.
وأظهر المجلس فى تقريره الشهرى، ارتفاع صادرات قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 1 % لتسجل 3.9 مليار دولار خلال 2017 مقابل 3.8 مليار دولار عام 2016، حيث ارتفعت صادرات الحديد 97 % لتسجل 863 مليون دولار مقابل 438 مليون دولار، وشهدت صادرات النحاس زيادة 47 % لتسجل 237 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار للعام 2016.
فى سياق متصل، كشف المجلس ارتفاع صادرات سيراميك وقرميد وسقوف وطوب من خزف بنسبة 29 % لتسجل 158 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار، كما حققت الأدوات الصحية زيادة بنسبة 98 % لتسجل 135 مليون دولار مقابل 119 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة بنسبة 17% لتسجل 23 مليون دولار نظير 20 مليون دولار، كما شهدت صادرات الأسمنت زيادة 49 % لتسجل 94 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار، وزادت صادرات الزجاج بنسبة 41 % لتسجل 339 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار عند المقارنة بين صادرات 2016 و2017.
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