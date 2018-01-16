تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات بتداولات أقل من مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 849.689 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 957 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 53.9 مليون جنيه، 93.1 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 34.9 مليون جنيه، 336 ألف جنيه، 124 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 15089 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% عند مستوى 2677 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14729 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 533 نقطة.

وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 80 شركة، ولم تتغير 42 شركة.