الولايات المتحدة تمنح الأونروا 60 مليون دولار وتجمد 65 مليونا من المساعدات

الولايات المتحدة تمنح الأونروا 60 مليون دولار وتجمد 65 مليونا من المساعداتالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:59 م
ترامب والأونروا
كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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قال مسؤول أمريكى اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".
وقال المسؤول الذى تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن هذه الوكالة التى تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذرى "للطريقة التى تعمل بها وتُمول بها ".
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