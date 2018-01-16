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الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:40 م
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المرور يضبط 5444 مخالفة مرورية أعلى محاور و ميادين الجيزة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:29 م
المرور يضبط 5444 مخالفة مرورية أعلى محاور و ميادين الجيزة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة .

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5444 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات و 1645 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 16 مركبات"توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 18 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 41 دراجة بخارية و سيارة.

 

 


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