



الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عطية.م.ا"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "ابراهيم. ص. ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "سيد.ن.ع"19 عاما عاطل ومقيم سوق الجمعة وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "محمود.م.ع"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "سمير.م.غ"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "سلامة.ا.ش" 45 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح ابيض"خنجر" والمتهم "محمد.ه.م"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات