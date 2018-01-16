القبض على شخص نفذ عدة وقائع سرقات سيارات بالدقهلية

القبض على شخص نفذ عدة وقائع سرقات سيارات بالدقهليةالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:47 م
حملة امنية - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط شخص لقيامه بعدة وقائع لسرقة بطاريات السيارات.
تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيام "أحمد خ ا" 30 سنة، ومقيم منطقة المجزر الآلى بالمنصورة، بإرتكاب عدة وقائع سرقة بطاريات سيارات.
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 7 وقائع سرقة بطاريات بنطاق القسم، والمبلغ بهم فى 7 محاضر، آخرهم المحضر رقم 15707 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2017.
وبارشاده تم ضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه بالواقعة.
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