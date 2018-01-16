القبض على تشكيل عصابى مكون من قاصرين مسجلين خطر بالدقهلية

القبض على تشكيل عصابى مكون من قاصرين مسجلين خطر بالدقهليةالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:46 م
اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة.
تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بتعدد سرقات الهواتف المحمول نطاق القسم .
وبتشكيل فريق بحث، برئاسة الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، تبين أن وراء الوقائع، كلا من "عمر أ ش ع"، وشهرته "عمر بربش" 15 سنة، وله كارت معلومات تحت رقم 18733 /13 ج، ومقيم شارع 18 بتوريل الجديده، و "عبد الرحمن ع م"، وشهرته "بروق" 17 سنة، وله كارت معلومات تحت رقم 1212/8 أ، ومقسم شارع الدراسات، و "ابراهيم ش ف"، وشهرته "شيكابالا"، وله كارت معلومات تحت رقم 16954 / 13 ج والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 240 جنايات قسم ثان لسنة 2017، مخدرات.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الاول والثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بالقيام بـ 11 واقعة، وبارشادهم تم ضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة بالواقعة.
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