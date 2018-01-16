الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بالمعادى

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بالمعادىالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:05 ص
الدكتور أحمد عماد وزير الصحه
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين و إصابة 4 آخرين فى حادث تصادم عدة سيارات بطريق الأوتوستراد بعد مدينة 15 مايو اتجاه المعادى .
وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف، فى بيان اليوم ،أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل جميع المصابين، والوفيات إلى مستشفى حلوان العام ، موضحا أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالبطن والمخ، وكسر بالترقوة ، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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