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السيطرة على حريق نشب داخل جراج سيارات فى العمرانية دون إصابات

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:25 م
السيطرة على حريق نشب داخل جراج سيارات فى العمرانية دون إصابات سيارات إطفاء - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل جراج سيارات ودراجات بخارية متهالكة وقديمة فى مدينة الفنون بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات تبين من خلال الفحص أن الحريق التهم سيارتين ملاكى و ميكروباص و 7 دراجاة بخارية وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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