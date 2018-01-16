السيسي يلتقى اليوم وفداً استثمارياً ويستقبل الأمين العام لـ"التعاون الإسلامى"





كتب محمد الجالي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حيث من المقرر أن يطلع الأمين العام الرئيس السيسي على برامج وسير عمل المنظمة فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الصف العربي.

ويشارك العثيمين في افتتاح مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي سيعقد صباح غدا الأربعاء، كما سيلتقي بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والسفير سامح شكري وزير الخارجية وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

كما يستقبل الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري " يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس" لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة.

ويهدف المنتدي الاقتصادي إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادى المصرى الذى أصبح أحد أهم الملفات التى تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقى بمصر.