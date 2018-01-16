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السعودية تشيد ببيان ترامب الداعى لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى الخبيثة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:51 م
السعودية تشيد ببيان ترامب الداعى لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى الخبيثة الملك سلمان بن عبد العزيز


إيمان حنا
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ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة وأطلع أعضاء المجلس على ما دار خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ونور سلطان رئيس كازاخستان.

 

وأشاد المجلس حسب صحيفة عكاظ، ببيان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووى الإيرانى وما اشتمل عليه من دعوته لجميع حلفاء الولايات المتحدة باتخاذ خطوات قوية لمواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران، الراعى الأول للإرهاب فى العالم حيث مول وسلح أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار فى الشرق الأوسط، كما تهدد صواريخه البلدان المجاورة وأنشطة الملاحة، بجانب قمع الشعب الإيرانى.

 

كما ثمن المجلس قرار القضاء الأمريكى، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول حزب الله على تمويل من خلال الاتجار فى المخدرات لغايات إرهابية، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التى تدعم الحزب وملاحقتهم.


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