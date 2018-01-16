الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الأممى لبحث المستجدات على الساحة الوطنية





الرياض (أ ش أ)

استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بجوانبها ومآلاتها المختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الرئيس اليمنى أشار إلى أن هذا اللقاء يأتى بعد أن غدرت ميليشيات الحوثى الانقلابية بشريكها الرئيس السابق على عبدالله صالح، وهو ما يؤكد على دمويتهم وإقصائهم لكل من يختلف معهم، ما يتعذر تفهمهم واستيعابهم لمفردات السلام ومفاهيمه التى عملنا من أجلها مع المجتمع الدولى طوال الفترات الماضية وقدمنا من أجلها التنازلات حقنا للدماء.

ولفت الرئيس اليمنى إلى أن المليشيات الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الأممية ذات الصلة ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني، الذى صادروا حقوقه فى العيش والحياة والاستحواذ على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزى لمصلحة مجهودهم الحربى وينتهكون اليوم الحرمات والحقوق والحريات واختطاف وتجنيد الأطفال لتغذية حربهم العبثية وبالوكالة تجاه الشعب اليمني.

وجدد الرئيس اليمنى حرصه الدائم على السلام انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والإنسانية تجاه أبناء الشعب اليمنى.