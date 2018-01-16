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الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:38 م
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التعليم العالى تدعم مبادرة لطلاب الجامعات لتطبيق أبحاثهم داخل المصانع

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:28 م
التعليم العالى تدعم مبادرة لطلاب الجامعات لتطبيق أبحاثهم داخل المصانع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
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زار الدكتور سعيد درويش، مستشار وزير التعليم العالى لشئون ربط البحث العلمى بالصناعة، شركة ميدفيكس التى تعمل فى مجال تصنيع الشرائح والمسامير الطبية المخصصة للزرع داخل جسم الإنسان؛ بهدف دعم مبادرة الوزارة لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات والباحثين لتطبيق مشاريعهم وأبحاثهم بشكل عملى داخل المصانع والشركات.

واستعرض درويش خطة الوزارة فى المرحلة القادمة بشأن مشاريع تخرج الطلاب وأبحاث الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات والمراكز البحثية للعمل فى مجال تشخيص ومعالجة مشاكل ونقاط بحثية حقيقية ذات صلة بقضايا المجتمع ومشاكله، فضلًا عن دعم استراتيجية الوزارة فى تحسين مخرجات التعليم العالى، ونقل الجزء التطبيقى والبحثى فى الجامعات والمعاهد البحثية إلى أرض الواقع.

من جانبه أبدى الدكتور ناجى عبد العزيز رئيس الشركة استعداده لدعم مبادرة الوزارة والتعاون مع الطلاب والباحثين وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق أبحاثهم داخل الشركة، مشيرا إلى أن هذه الشركة حاصلة على جميع شهادات الإيزو فى مجال تخصصها.


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