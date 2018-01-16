البورصة تعاود ارتفاعها بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسى

البورصة تعاود ارتفاعها بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسىالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:54 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.09%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.01%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25%.
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