الأمين العام لمنظمة "أوابك": حقل ظهر يحول مصر لمركز إقليمى للطاقة





كتب أحمد أبو حجر

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عباس النقى، أن حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط يعد أحد أهم الحقول الغازية التى تم اكتشافها مؤخراً فى منطقة شرق البحر المتوسط، مضيفا أن هذا الاكتشاف سيساعد على تحويل مصر لمركز إقليمى هام للطاقة بشرق البحر المتوسط.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية للمصدرة للبترول "أوابك" فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" ينشر لاحقا، أن تشغيل حقل ظهر فى منتصف شهر ديسمبر 2017، فى غضون سنتين فقط من الإعلان عن الاكتشاف فى عام أغسطس 2015، يعد وقتاً قياسياً إذا ما قورن باكتشافات أخرى مماثلة، حيث تقدر احتياطياته بأكثر من 30 تريليون قدم مكعب غاز (850 مليار متر مكعب)، وقد نجحت مصر فى تنفيذ التشغيل المبكر للحقل بمعدل مبدئى 350 مليون قدم مكعب اليوم.

وأشار "النقى " إلى أنه مع تشغيل الحقل بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بنحو 2.7 مليار قدم مكعب اليوم نهاية عام 2019 فإنه سيساهم بشكل فعال فى تحقيق الاكتفاء الذاتى مصر من الغاز الطبيعى التى أصبحت مستورد صافٍ للغاز الطبيعى منذ عام 2015.

وتابع : تساهم مشاريع الطاقة فى بناء جسور التعاون بين الأطراف المختلفة، ولا شك أن الموقع الجغرافى المميز لجمهورية مصر العربية، وما تملكه من بنية أساسية متكاملة لمعالجة وإسالة الغاز، سيجذب إليها الأنظار من دول المنطقة بغية تحقيق التعاون المشترك، وهو ما قد يسهم فى تحويل مصر إلى محور إقليمى للطاقة.