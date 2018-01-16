الأمم المتحدة: التحالف العربى فى اليمن سمح بدخول بضائع لإنقاذ الأرواح





رويترز

قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربى فى اليمن سمح لأربع رافعات تمولها الولايات المتحدة بالعمل فى ميناء الحديدة حتى يوم الجمعة داعية إلى تمديد هذا الموعد للسماح باستمرار إنزال بضائع لإنقاذ الأرواح.

وقالت بيتينا ليوشر من برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى إفادة فى جنيف "نناشد الأطراف على الأرض السماح لنا بمواصلة جلب الغذاء والدواء، سواء كان ذلك من ناحية إنسانية أو تجارية، بانتظام حتى يمكن درء المجاعة".

وقالت فضيلة شعيب من منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض الدفتيريا "تنتشر بسرعة" فى اليمن مع ظهور 678 حالة إصابة و48 حالة وفاة بالمرض خلال أربعة أشهر مضيفة أن حملة تطعيم بدأت فى البلاد.