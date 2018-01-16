الأمم المتحدة: التحالف العربى فى اليمن سمح بدخول بضائع لإنقاذ الأرواح

الأمم المتحدة: التحالف العربى فى اليمن سمح بدخول بضائع لإنقاذ الأرواحالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:34 م
اليمن - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربى فى اليمن سمح لأربع رافعات تمولها الولايات المتحدة بالعمل فى ميناء الحديدة حتى يوم الجمعة داعية إلى تمديد هذا الموعد للسماح باستمرار إنزال بضائع لإنقاذ الأرواح.
وقالت بيتينا ليوشر من برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى إفادة فى جنيف "نناشد الأطراف على الأرض السماح لنا بمواصلة جلب الغذاء والدواء، سواء كان ذلك من ناحية إنسانية أو تجارية، بانتظام حتى يمكن درء المجاعة".
وقالت فضيلة شعيب من منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض الدفتيريا "تنتشر بسرعة" فى اليمن مع ظهور 678 حالة إصابة و48 حالة وفاة بالمرض خلال أربعة أشهر مضيفة أن حملة تطعيم بدأت فى البلاد.
إضافة تعليق
فيديو وصور.."محكمة القرية" ثورة فتيات الصعيد ضد الموروثات الخاطئة.. بنات البارشا بالمنيا ينشئن "مسرح شارع" لرفض التمييز والزواج المبكر وختان الإناث.. مارينا جرجس: تعرضت للسخرية وأفضل البقاء رغم مخاوف أسرتى
"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة