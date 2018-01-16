إصابة تاجر كاوتش على يد مجهولين لسرقة 15 ألف جنيه بصان الحجر فى الشرقية

إصابة تاجر كاوتش على يد مجهولين لسرقة 15 ألف جنيه بصان الحجر فى الشرقيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:15 م
اللوار رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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حرر تاجر كاوتش بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، محضرا بمركز شرطة صان الحجر، باعتراضه من قبل مجهولين وضربه وسرقة مبلغ مالى منه 15 ألف جنيه.
استقبل مستشفى الحسينية العام، "محمد عطية عبد الباسط" تاجر كاوتش، مقيم صان الحجر، مصابا بكدمات، وقال فى أقواله إنه أثناء سيره لشراء بعض المستلزمات لمنزله، اعترض طريقه شخصين يستقلان أتوبيس، وقاما بضربه وسرقة 15 ألف جنيه منه، وقام عدد من الأهالى بمطاردتهما حتى تمكنوا من الفرار فى الزراعات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 471 جنح صان الحجر لسنة 2018، ويكثف ضبابط مباحث قسم صان الحجر، جهودهم للبحث عن الجناة.
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