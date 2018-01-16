video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة تاجر كاوتش على يد مجهولين لسرقة 15 ألف جنيه بصان الحجر فى الشرقية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:15 م
إصابة تاجر كاوتش على يد مجهولين لسرقة 15 ألف جنيه بصان الحجر فى الشرقية اللوار رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

حرر تاجر كاوتش بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، محضرا بمركز شرطة صان الحجر، باعتراضه من قبل مجهولين وضربه وسرقة مبلغ مالى منه 15 ألف جنيه.

استقبل مستشفى الحسينية العام، "محمد عطية عبد الباسط" تاجر كاوتش، مقيم صان الحجر، مصابا بكدمات، وقال فى أقواله إنه أثناء سيره لشراء بعض المستلزمات لمنزله، اعترض طريقه شخصين يستقلان أتوبيس، وقاما بضربه وسرقة 15 ألف جنيه منه، وقام عدد من الأهالى بمطاردتهما حتى تمكنوا من الفرار فى الزراعات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 471 جنح صان الحجر لسنة 2018، ويكثف ضبابط مباحث قسم صان الحجر، جهودهم للبحث عن الجناة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى العاشر من رمضان يتحفظون على 3 أشخاص لسرقتهم أغطية البالوعات بالشرقية

صاحب محل موبيلات يقتل نجل عمه بسبب خلافات على أرض زراعية بمنيا القمح

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

صان الحجر

سرقة تاجر كاوتش

اخبار المحافظات

مستشفى الحسينية



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة