20 شركة مصرية تشارك فى معرض الفيتور للسياحة الأربعاء المقبل





كتبت ميرفت رشاد

يشارك هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى المعرض السياحى الدولى Fitur فى دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير ، والذى يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين وبورصة لندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية، كما يمثل بداية الأجندة الدولية للمعارض السياحية لعام 2018 .

يشارك في المعرض هسام الدميرى على رأس وفد يضم 20 عارض مصرى يمثلون شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران، وأوضح "الدميرى"، أن الهيئة ستشارك هذا العام بجناح مساحته 256م2 .

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى ضرورة عقد لقاءات مهنية لتوثيق أوجه التعاون بين المسئولين المصريين والأسبان فى المجالات المختلفة بشكل عام، والسياحة بشكل خاص، ومنها حضور إجتماع معZurab Pololikashvili رئيس المنظمة العالمية للسياحة والمنتدى الوزارى الذى تنظمه المنظمه لتدعيم استعادة الحركة السياحية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى حضور منتدى الإستثمار السياحى لأفريقيا والذى تنظمه " Ifema" هيئة المعرض بمدريد.

وأضاف: "علاوة على ذلك عقد لقاءات إعلامية على هامش المعرض مع وسائل الإعلام الأسبانية المختلفة للتأكيد على أهمية العمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم،والعمل على توجيه إهتمام السائح الأسبانى نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الأسبانى فى المقام الأول" .