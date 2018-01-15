وزير الصناعة: استثمارات بـ 7.3 مليار جنيه بعد طرح 6.9 مليون م2 أرض بالسادات





كتب – إسلام سعيد

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اجتذاب استثمارات تقدر بحوالي 7.3 مليار جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، نتيجة طرح 6.9 مليون م2 أراض صناعية بمدينة السادات خلال العامين 2016 و2017 .

وقال الوزير فى سياق العرضه الذى قدمه أمام الرئيس السيسى اليوم فى افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة المنوفية، إنه تم طرح 4 مليون م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح 79 مصنعا جديدا فى السادات يمثلوا 13% من إجمالى ما تم افتتاحه فى تاريخ مدينة السادات فى الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإليكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 الآف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.