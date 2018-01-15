وزير الإعلام اليمنى: سنعود إلى صنعاء قريبا

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أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى أن بشائر النصر تلوح فى الأفق، وأن الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة على مختلف الجبهات، ضد قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية.

وقال الإريانى - خلال زيارته الميدانية، اليوم الأحد، إلى أعلى قمة فى سلسلة جبال نهم والجبهة الأمامية لمعركة استعادة الدولة شرق صنعاء - "سنعود إلى صنعاء قريبا وستعود اليمن إلى عروبتها.. سنبنى اليمن الاتحادى الجديد الذى يتوق له كافة أبناء الشعب".



وأشاد الوزير - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - بالانتصارات الكبيرة التى يحققها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مختلف الجبهات الرامية إلى إنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن.