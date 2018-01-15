وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع نائبتها لاستعراض خطط العمل الحالية

وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع نائبتها لاستعراض خطط العمل الحاليةالإثنين، 15 يناير 2018 03:07 م
رانيا المشاط
كتبت ميرفت رشاد
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع الدكتورة عادلة رجب نائبة السيدة الوزيرة،صباح اليوم، لاستعراض خطط العمل الحالية، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحى.
وخلال الاجتماع قامت الدكتورة عادلة رجب بعرض أهم الملفات بالوزارة والقطاع السياحى، وأشارت إلى أن الأرقام السياحية تعكس التحسن الملحوظ الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة خاصة من بعض الأسواق الواعدة كالسوق الصينية والأوكرانية وغيرها.
وأكدت الوزيرة على أهمية صناعة السياحة ودورها في دعم اقتصاديات الدول، مؤكدة على أهمية إحراز تقدم ونجاح الوزارة لتكون نموذجا يحتذى به عالميا بالتعاون مع كل خبرات القطاع السياحى في الوزارة وأيضا من المستثمرين والعاملين بالقطاع.
كما استعرضت نائبة الوزيرة برنامج الوزارة الجديد لتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف ودوره في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أنه يتم العمل حاليا على صرف مستحقات منظمي الرحلات السياحية المتأخرة في برنامج تحفيز الطيران السابق 2015/2016 وشرحت أسباب تأخر السداد.
وعقب الاجتماع قامت الدكتورة رانيا المشاط بعمل جولة بديوان عام الوزارة للتعرف على العاملين بالقطاعات المختلفة بالوزارة.
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