وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع رؤساء قطاعات هيئة التنشيط لعرض خطط العمل





كتبت ميرفت رشاد

تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية المختلفة بهيئة تنشيط السياحة، بحضور هشام الدميرى رئيس الهيئة ، واللواء أحمد حمدى نائب رئيس الهيئة، لعرض الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية، وكافة المشاكل التى تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل.

وقال هشام الدميرى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إنه قام باستعراض الدور المنوط بالهيئة والعوائق التي تؤثر على عملها، أمس خلال الاجتماع الذى عقدته الوزيرة عقب وصولها مقر الوزارة بعد أداء اليمين الدستورى، وأشار " الدميرى " إلى الجهود التى تمت لإعادة هيكلة الهيئة وحملة التسويق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط قد شغلت العديد من المناصب الاقتصادية الهامة على رأسها مستشار كبير اقتصادى في صندوق النقد الدولى بواشنطن، ووكيل محافظ البنك المركزى المحلى للسياسة النقدية.

وحصلت الدكتورة رانيا المشاط على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية 1995، ومن ثم شهادة الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة الميريلاند في كوليج بارك 2001، كما نالت شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعتى هارفارد وأكسفورد فى 2016.