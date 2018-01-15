وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز





كتب : مصطفى عبد التواب

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، ورشة عمل لعرض منهجية الوزارة فى تحديث قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والفنى، بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتأتى هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "الحكومة تستهدف فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز ، وفى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل ومستدام ، بالإضافة إلى أن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتكنولوجيًا.

وتابعت "وزيرة التخطيط" نستهدف من خلال تحديث الرؤية، مساهمة التعليم فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومبدع ومسئول، وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه ، قال الدكتور حسين أباظة ، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط : "نستهدف فى تحديث قطاع التعليم برؤية مصر 2030 ، الربط بين قطاع التعليم وباقى القطاعات باعتباره المورد الأساسى لأبعاد الاستراتيجية الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وذلك لتطبيق الإدارة الرشيدة والمستدامة له"، متابعا: "من السهل بناء مستشفيات أو طرق، ولكن الصعوبة فى بناء الإنسان"، فلابد من توفير التمويل اللازم من أجل تطوير البنية التحتية للمدارس من أجل توفير تعليم جودته عالية وتأهيل المدارس للاعتماد، بجانب تنمية الكفاءة المهنية والفنية للمعلمين ، والقضاء على التسرب من التعليم.

كما شدد أباظة على أهمية تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب بما يوافق النظم العالمية .

حضر الفعالية الدكتور حسين أباظة، وعدد من ممثلى الوزارات الأخرى منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الخارجية، كما حضر ممثلين عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومى للبحوث .

يُذكر أن تلك الورشة تعد هى التاسعة لوزارة التخطيط، ويأتى ذلك فى إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن.