مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": نواصل حصر ضحايا الاشتباكات وتوقعات بارتفاع الوفيات





كتب - أحمد جمعة

توقع مسئول طبى فى مستشفى معيتيقة بليبيا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التى وقعت، صباح اليوم الاثنين، بين قوة الردع الخاصة وميليشيا "البقرة" التابعة للجماعة الليبية المقاتلة فى محيط مطار معيتيقة.

وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى بسبب الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، اليوم الاثنين، فى محيط مطار معيتيقة بين قوة الردع الخاصة وميليشيات البقرة، إلى 9 قتلى و81 مصاب.

أكد مدير الإعلام فى إدارة الأمن المركزى بليبيا، الملازم أول الصادق العرفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مقتل 3 فى صفوف قوة الردع الخاصة وإصابة 53 آخرين جراء الاشتباكات التى وقعت مع ميليشيات البقرة التى تتبع الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وقال عبد الدايم الرابطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة طرابلس، الاثنين، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرين تتفاوت جراحهم بين بسيطة ومتوسطة جراء الاشتباكات التى تجرى بين ميليشيات مسلحة فى محيط مطار معيتيقة.