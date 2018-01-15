مسئول ليبى: ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات مطار معيتيقة لـ9 قتلى وإصابة 81شخصا





كتب - أحمد جمعة

ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى بسبب الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، اليوم الاثنين، فى محيط مطار معيتيقة بين قوة الردع الخاصة وميليشيات البقرة، إلى 9 قتلى و81 مصابا.

وأكد مدير الإعلام فى إدارة الأمن المركزى بليبيا، الملازم أول الصادق العرفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مقتل 3 فى صفوف قوة الردع الخاصة وإصابة 53 آخرين جراء الاشتباكات التى وقعت مع ميليشيات البقرة التى تتبع الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وقال مدير المستشفى الميدانى بالعاصمة طرابلس، عبد الدايم الرابطى، مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين بسبب الاقتتال الداخلى بين ميليشيات مسلحة فى محيط مطار معيتيقة.