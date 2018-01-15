محافظ القاهرة: غرفة عمليات مركزية استعدادا لانتخابات الرئاسة





كتب سيد الخلفاوى

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة تشكيل لجنة تنفيذية تتولى القيام بإعداد وتنفيذ الخطة اللازمة لمتابعة كافة أعمال وإجراءات انتخابات الرئاسة المحدد لها فى مارس المقبل.

كما أصدر المحافظ قرارين بشأن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات ومختلف القطاعات لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية بنطاق المحافظة، على أن يتولى نواب المحافظ استصدار القرارات اللازمة بتشكيل لجنة بكل حى تختص بمعاينة كل المراكز الانتخابية واللجان الفرعية والمقار الواقعة بنطاق الحى وتوفير جميع المساعدات والخدمات اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.

وأعلن المحافظ أنه تم الاستقرار على ضم القاهرة لـ 43 لجنة عامة طبقاَ لأعداد أقسام الشرطة بها، وتحديد 823 مركزاَ انتخابياَ ما بين مدارس ومنشآت رياضية تشمل 1451 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة بحيث تكون اللجان جاهزة لاستقبال حوالى 7 مليون و43 الف ناخب له حق التصويت على مستوى القاهرة.

وأكد المحافظ أن دورنا كمحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم ، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين ، مشيرًا إلى أننا كأجهزة تنفيذية أصبحنا أكثر نجاحاَ في إدارة العملية الانتخابية بعد مرورنا بأكثر من محك انتخابى مماثل فى الإعداد والتجهيز.

وبدوره أكد اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة انه تم تحديد واجبات ومسئوليات كل جهة معنية بالمحافظة من خلال اجتماعات تنسيقية ستظل فى انعقاد دورى دائم حتى الانتهاء من الانتخابات تم فيها شرح كيفية الاستعداد لتجهيز المقار الانتخابية طبقاَ لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التنسيق مع كل من مديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف بالقاهرة لرفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات بالقاهرة وإعداد خطة لتأمين كافة سيارات الإسعاف وتوزيعها بشكل يغطى جميع أحياء القاهرة لمواجهة أى طارئ، مع تحديد أسماء مديري المستشفيات التى يمكن الاتصال بهم فى حالة الضرورة .

كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة لمديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتدبير وسائل الإعاشة الكافية لقوات التأمين بالمراكز الانتخابية من أسرة ومراتب وخلافه ، على ان تتولى الإدارات التعليمية تدبير غرف مؤقتة لحفظ صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول ومبيت ضباط وأفراد التأمين والحراسة والتأكد من صلاحية دورات المياه ، ومراجعة كفاءة الإنارة بالمقار الانتخابية وتوفير كشافات للطوارئ ووسائل إطفاء بجميع المدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية ، مع التأكيد على تواجد مدير المدرسة ومعاون له وعامل خلال فترة الانتخابات وكذلك التأكد تليفون أرضى بكل مركز انتخابى .. كما تتولى مديرية الشباب والرياضة تجهيز مراكز الشباب والنوادى التى تم اختيارها كلجان عامة او مراكز انتخابية ومراجعتها من حيث النظافة والإنارة.

وأشار السكرتير العام أنه تم توجيه رئيس هيئة النقل العام بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير العدد الكافى من الأتوبيسات الكبيرة والمينى باص طبقاَ لاحتياجات الشرطة لنقل صناديق الانتخابات والمشرفين على العملية الانتخابية للمقار الانتخابية وتأمينه ، على ان تقدم مديرية الأمن بيان تفصيلى محدد بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية والعامة وعدد الناخبين وأسمائهم بنطاق كل دائرة.

ووجه الشيخ شرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعدم السماح بوجود أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع أي مخلفات أولا بأول ، وكذلك رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مصادر المياه والكهرباء وتجهيز أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، مع التأكد من إمداد المراكز الانتخابية واللجان العامة بكل الوسائل التى تساهم فى إجراء الانتخابات بيسر وسهولة، مشيراَ إلى وجود تنسيق كامل لتأمين المقار الانتخابية بين الجيش والشرطة ، وتوزيع سيارات الحماية المدنية بنطاق دائرة كل قسم شرطة مدعمة بعناصر من إدارة المفرقعات والتأكد من توافر وسائل الإطفاء وصلاحيتها .