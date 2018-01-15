كيف يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا عام 2018؟





رانيا فزاع

يبدو أن منطقة اليورو نجحت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع مقارنة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البنك المركزى الأوروبى أعلن رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو العام الماضى إلى 2.2 فى المئة بحسب بى بى سى، وهو أسرع وتيرة نمو فى عشر سنوات.

كما وصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو إلى أعلى سعر للصرف مقابل الدولار منذ عام ونصف، بل أن التعافى الاقتصادى يزداد صلابة بحسب وصف بى بى سى .

على الجانب قالت cnn money فى تقرير لها حول اقتصاد منطقة اليورو إن الاقتصاد فى المنطقة ينمو بوتيرة سريعة خاصة مع ارتفاع الثقة فى الاقتصاد عنها فى العقود الماضية، كما أن معدل البطالة ظل منخفض .

وبحسب بيانات اقتصادية حديثة عن الاقليم، حقق اقتصاد منطقة اليورو نمو بنسبة 2.4 %، مما يبعث مزيد من الثقة فى 19 دولة خاصة مع استمرار ارتفاع سعر العملة الأوروبية أكثر مما كان عليه فى الـ17 عاما الأخيرة، وانعكس هذا على المواطنين الأوروبيين الذين يشعرون بتحسن واضح فى الاقتصاد .

على سبيل مثال فرنسا من المتوقع أن تكون واحدة من البلاد محط الانظار هذا العام، إذا نجح الرئيس مانويل ماكرون تنفيذ وعوده، بل قد تتخطى معدل النمو على المانيا أحد الاقتصاديات القوية الأخرى .

اذا نجح رئيس فرنسا ماكرون بوضع قوانين العمل، تعديل الضرائب وتخفيض موازنة لقطاع العام ولدى الأوروبيين شعور جيد رغم المناخ السياسى غير المستقر فى عدد من الدول .

ونجح الاقتصاد الالمانى فى تحقيق أعلى معدل نمو له منذ عام 2011، اما اسبانيا فما زالت تكافح لإيجاد حل للأزمة فى كاتولنيا وحتى الآن الثقة فى اقتصاد الدولة الاعلى منذ عام 2001 .

كما أن معدل البطالة فى منطقة اليورو انخفض للمرة الرابعة على التوالى، فى شهر نوفمبر لـ8.7%، وهى الاقل منذ يناير 2009 .

على الجانب الآخر خفض البنك المركزى الأوروبى توقعاته للتضخم فى منطقة اليورو إلى 1.2 فى المئة هذا العام و ومن المتوقع أن تكون 1.5 فى المئة فى عام 2019، و ورغم ذلك مازال أقل من هدف البنك عند 2.0 فى المئة.