قوات تتبع حكومة الوفاق الليبية تلقى القبض على مصرى بزعم تورطه فى تهريب دواعش

قوات تتبع حكومة الوفاق الليبية تلقى القبض على مصرى بزعم تورطه فى تهريب دواعشالإثنين، 15 يناير 2018 12:58 ص
داعش ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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أعلنت قوات تتبع حكومة الوفاق الوطنى الليبية إلقاء القبض على مصرى بزعم تورطه فى عمليات تهريب مصريين كانوا يقاتلون في صفوف داعش من مدينة سرت إلى الجنوب الليبى.
وقالت غرفة عملية البنيان المرصوص فى بيان صحفى إن قوة تأمين وحماية سرت وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ألقت القبض علي مصري الجنسية في منطقة بوهادي،زاعمة أنه اعترف بقيامه بتهريب مصريين كانوا مع تنظيم داعش في سرت إلى الجنوب.
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