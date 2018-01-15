قطار "طنطا - الزقايق" يستأنف رحلته بعد تعطله ساعه لرشق شاب السائق بالحجارة





الشرقية- فتحية الديب

استأنف قطار "طنطا- الزقازيق " رحلته بعد تعطله قرابة الساعة بعد ان قام شاب برشق السائق بالحجارة، و ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق توك توك ، قام برشق سائق قطار "طنطا - الزقازيق" بالحجارة وتسبب فى إصابته ونقله لمستشفى الأحرار، وتعطل حركة القطار لمدة ساعة، ثم إستئنفت الحركة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا أثناء سير القطار رقم 233 القادم من طنطا إلى الزقازيق، ودخوله محطة قرية أم الزين، قام أحد الصبية بالقاء الحجارة علي جرار القطار، مما أدي إلي كسر الزجاج الأمامي للجرار، وإصابة سائق القطار ويدعي " ض ف خ" مقيم الغربية بكدمة بالأنف.

وأسفر ذلك عن تعطل القطار لمدة ساعة، وتم نقل السائق لمستشفي الأحرار، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف من ضبط الشاب ويدعي" م أ ع" 17 سنة سائق توك توك، مقيم دائرة المركز، وجاري العرض علي النيابة.