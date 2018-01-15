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الإثنين، 15 يناير 2018 12:34 م
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فيديو.. رئيس مدينة زويل: إجراءات القبول بالجامعة لم تتغير

الإثنين، 15 يناير 2018 12:23 م
فيديو.. رئيس مدينة زويل: إجراءات القبول بالجامعة لم تتغير مدينة زويل - أرشيفية


وائل ربيعى
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أكد الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن إجراءات القبول بمدينة زويل خلال العام الجديد هى نفسها التى كانت تطبق فى الأعوام الماضية، موضحا أن اختبار القبول يقيس الطلاب الموهوبين ومدى فهمهم للعلوم الأساسية.

وأضاف صدقى، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن علماء المدينة يقيسون مدى قدرة الطلاب العلمية ومهارات الابتكار لديهم خلال المقايلة الشخصية التى تعقد معهم، مشيرا إلى أنه لم يتم زيادة عدد الطلاب المقبولين بالجامعة؛ لأنها تستهدف أعدادا قليلة لتطبيق قاعلية تعليمية جيدة.

وأوضح الدكتور شريف صدقى، أن أول دفعة تخرجت من جامعة زويل فى شعبة العلوم وكذلك يتم تخريج الدفعة الأولى فى شعبة الهندسة خلال صيف عام 2018، معلنا أن عدد الطلاب الذين يتخرجون بأول دفعة بشعبتيها العلمية والهندسية يبلغ 255 طالبا وطالبة.


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