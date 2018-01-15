غادة والى: تدريب 300 متعافى من المخدرات على حرف يحتاجها سوق العمل





كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تدريب "300" متعافى من المخدرات بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة على حرف يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف، وصيانة أجهزة التليفون المحمول، وأعمال الكهرباء"، كما ضم لخدماته علاج فيروس C بين مرضى الإدمان، وكذلك وضع برنامجاً متكاملاً للتأهيل الاجتماعى يتضمن دوريات رياضية وأنشطة فنية ورحلات استفاد منها 2500 متعافى من مرض الإدمان على مدار العام.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية لمواجهة مشكلة التعاطى والإدمان بين سائقى الحافلات المدرسية وهم ممثلى "الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم" لافتة إلى أنهم بذلوا جهوداً مخلصة فى هذا الملف على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتحقيق هذه النتائج الملموسة، كما توجهت بالشكر لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لدورها فى حملة "أنت أقوى من المخدرات".