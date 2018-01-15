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الإثنين، 15 يناير 2018 01:30 م
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عامل يفقع عين شقيقته حينما حاولت الدفاع عن والدتها بشبرا الخيمة

الإثنين، 15 يناير 2018 01:17 م
عامل يفقع عين شقيقته حينما حاولت الدفاع عن والدتها بشبرا الخيمة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية نيفين طه
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تعدى عامل على شقيقته فى شبرا الخيمه بالضرب ، ما أدى إلى فقع عينها أثر تدخل المجنى عليها للدفاع عن والدتها من قيام المتهم بالتعدى عليها للحصول على أموال منها لانفاقها على المخدرات وتم نقل المجنى عليها إلى مستشفى ناصر ومنها إلى القصر العينى للعلاج وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق

تلقى العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية إشارة من المستشفى بوصول فتاة  "  م  أ "  32 سنة ربة منزل مصابة بكدمات وجروح ونزيف بالعين نتج عنه انفجار بالشبكية وإصابتها بعاهة مستديمة.  

واهتم اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية  بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية  وتبين من سؤال والدة المجنى عليها أن مشاجرة  نشبت  بين  أم المجنى عليها  ونجلها يدعى "  م  أ "   29 سنة عامل بسبب تعاطيه المواد المخدرة ومحاولته التعدى على الأم للحصول منها على أموال لانفاقها على المخدرات  فتدخلت على أثرها المجني عليها للدفاع عن والدتها فقام المتهم بالتعدى على شقيقته بالضرب ما أدى إلى فقع عينها نتيجة ارتدائه خاتم بإصبعه.  

ألقت مباحث قسم اول شبرا القبض على  المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 
 
 
 

 


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