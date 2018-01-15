عامل وراء خطف ابن خاله ومساومته على دفع 300 ألف جنيه فدية لإعادته





كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بالصف الإعدادى بمنطقة عين شمس، وتبين أن عامل دش ويعد والد الطالب المختطف خال العامل، وراء اختطافه ومطالبة والده بدفع 300 ألف جنيه فديه، واعترف بارتكاب الواقعة بعد علمه باحتفاظ والد الطالب بمبلغ لشراء شقة، وتم العثور على الطفل بحوزته مكبل وتحريره، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.



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تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد م م" 68 سنة قهوجى، والذى أفاد بغياب ابنه "خليفة" 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى، عقب خروجه للعب أمام مسكنه صحبة أصدقائه.



الطالب المختطف يتوسط والديه عقب عودته

وأشار القهوجى فى وقت لاحق للبلاغ، أنه تلقى اتصال هاتفى من هاتف محدد أخبره خلاله المتصل باختطاف ابنه وساومه على دفع مبلغ 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد العزيز ع ش" 27 سنة عامل تركيب دش، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4674 لسنة 2014 عين شمس "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات.



لحظة عودة الطالب المختطف لحضن والدته

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه وبصحبته المجنى عليه مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلك تليفون، وضبط بحوزة المتهم الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ "والد المجني عليه" بمبلغ مالى لشراء وحدة سكنية، فاختمرت فى ذهنه فكرة اختطاف المجنى عليه ومساومة والده على إعادته مقابل دفع مبلغ مالى.



الطالب المختطف فى حضن والده عقب تحريره

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.