ضبط صاحب مخزن وبحوزته 7 أطنان أحبار طباعة مجهولة المصدر بالزيتون

ضبط صاحب مخزن وبحوزته 7 أطنان أحبار طباعة مجهولة المصدر بالزيتونالإثنين، 15 يناير 2018 01:04 م
الأحبار المضبوطة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ر ع ج" 55 سنة، صاحب مخزن أحبار طباعة، بمنطقة الزيتون، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من أحبار الطباعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الفور تم استهدافه وضبطه داخل المخزن، وعثر بداخله على 7.200 طن أحبار طباعة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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