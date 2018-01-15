video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مخزن وبحوزته 7 أطنان أحبار طباعة مجهولة المصدر بالزيتون

الإثنين، 15 يناير 2018 01:04 م
ضبط صاحب مخزن وبحوزته 7 أطنان أحبار طباعة مجهولة المصدر بالزيتون الأحبار المضبوطة


كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ر ع ج" 55 سنة، صاحب مخزن أحبار طباعة، بمنطقة الزيتون، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من أحبار الطباعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه داخل المخزن، وعثر بداخله على 7.200 طن أحبار طباعة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 51 قضية تموينية مخالفة بالمنيا

ضبط 2طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمرسى علم و10 قضايا تموينة بالغردقة

اخبار الحوادث

احبار مجهولة

ضبط احبار

شرطة التموين

مباحث القاهرة



لا تفوتك
الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

ميليشيات مسلحة تقتحم مطار معيتيقة فى ليبيا وتسيطر على المهبط

ميليشيات مسلحة تقتحم مطار معيتيقة فى ليبيا وتسيطر على المهبط

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

الإحصاء: مصر تحقق عائدات 21 مليار دولار من صادراتها خلال 300 يوم.. ارتفاع الصادرات بقيمة 3.2 مليار فى عام.. الوقود والقطن أهم السلع المصدرة.. والإمارات والسعودية وإيطاليا أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية

الإحصاء: مصر تحقق عائدات 21 مليار دولار من صادراتها خلال 300 يوم.. ارتفاع الصادرات بقيمة 3.2 مليار فى عام.. الوقود والقطن أهم السلع المصدرة.. والإمارات والسعودية وإيطاليا أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية

5 مرشحين لخلافة سانشيز فى أرسنال.. تعرف عليهم

5 مرشحين لخلافة سانشيز فى أرسنال.. تعرف عليهم

إيه أهم الأمراض اللى ممكن تصيب برج الجدى؟

إيه أهم الأمراض اللى ممكن تصيب برج الجدى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة